Зеленский встретился с главой МИД Франции: о чем говорили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую оказывает Франция все эти месяцы", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина ожидает также четкой реакции на псевдореферендумы, которые Россия проводит на оккупированных территориях.

"Благодарен министру по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонне за визит в Украину. Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - добавил президент.