Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції: про що говорили
У вівторок, 27 вересня, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави.
"Відновлення нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе. Ми цінуємо оборонну допомогу, яку надає Франція всі ці місяці", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна очікує також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на окупованих територіях.
"Вдячний міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України. Нам важливо знати, що Франція готова бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав президент.
Як повідомлялось, у вівторок, 27 вересня, міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна прибула до Києва з офіційним візитом.
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