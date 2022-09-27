Зеленский встретился с главой МИД Франции: о чем говорили
Во вторник, 27 сентября, президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую оказывает Франция все эти месяцы", - заявил Зеленский.
По его словам, Украина ожидает также четкой реакции на псевдореферендумы, которые Россия проводит на оккупированных территориях.
"Благодарен министру по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонне за визит в Украину. Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - добавил президент.
Как сообщалось, во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Киев с официальным визитом.
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