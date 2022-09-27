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Зеленский встретился с главой МИД Франции: о чем говорили

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Украина, Вторник 27 сентября 2022 18:23
Зеленский встретился с главой МИД Франции: о чем говорили Фото: президент Владимир Зеленский и глава МИД Франции Катрин Колонна (facebook com zelenskiy official)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 27 сентября, президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Восстановление нашей территориальной целостности без современного вооружения невозможно. Мы ценим оборонную помощь, которую оказывает Франция все эти месяцы", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина ожидает также четкой реакции на псевдореферендумы, которые Россия проводит на оккупированных территориях.

"Благодарен министру по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонне за визит в Украину. Нам важно знать, что Франция готова быть рядом с Украиной столько, сколько потребуется", - добавил президент.

Как сообщалось, во вторник, 27 сентября, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна прибыла в Киев с официальным визитом.

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