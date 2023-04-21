Зеленський зустрівся з головою ЄБРР: закликав звернути увагу на житлове будівництво

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіс президента.
Президент подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабної війни.
Зокрема, Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор та проєкти розвитку України.
Голова держави також закликав ЄБРР звернути увагу на житловий сегмент та стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.
Зеленський акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проєктів банку у нашій країні: "Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом".
Нагадаємо, ЄБРР планує інвестувати в Україну щонайменше 1,7 млрд євро у 2023 році.
До того ж, ЄБРР виділив 372 млн євро для термінового ремонту енергетичної інфраструктури України.
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