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Зеленский встретился с главой ЕБРР: призвал обратить внимание на жилищное строительство

Фото: Владимир Зеленский и Одиль Рено-Бассо (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офис президента.

Президент поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины и реализацию важных проектов во время полномасштабной войны.

В частности, Зеленский отметил приоритетность инвестиций ЕБРР именно в частный сектор и проекты развития Украины.

Глава государства также призвал ЕБРР обратить внимание на жилищный сегмент и стимулирование жилищного строительства в Украине, в частности, в контексте реализации государственной ипотечной программы.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости ускорения реализации всех проектов банка в нашей стране: "Скорость сегодня, в условиях войны и неотложного восстановления, является критически важным элементом".

Напомним, ЕБРР планирует инвестировать в Украину минимум 1,7 млрд евро в 2023 году.

К тому же ЕБРР выделил 372 млн евро для срочного ремонта энергетической инфраструктуры Украины.

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Владимир ЗеленскийЕБРР