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Зеленський зустрівся з головою ЄБРР: закликав звернути увагу на житлове будівництво

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П'ятниця 21 квітня 2023 17:06
Зеленський зустрівся з головою ЄБРР: закликав звернути увагу на житлове будівництво Фото: Володимир Зеленський і Оділь Рено-Бассо (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіс президента.

Президент подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабної війни.

Зокрема, Зеленський наголосив на пріоритетності інвестицій ЄБРР саме у приватний сектор та проєкти розвитку України.

Голова держави також закликав ЄБРР звернути увагу на житловий сегмент та стимулювання житлового будівництва в Україні, зокрема в контексті реалізації державної іпотечної програми.

Зеленський акцентував на необхідності прискорення реалізації всіх проєктів банку у нашій країні: "Швидкість сьогодні, в умовах війни та нагальної відбудови, є критично важливим елементом".

Нагадаємо, ЄБРР планує інвестувати в Україну щонайменше 1,7 млрд євро у 2023 році.

До того ж, ЄБРР виділив 372 млн євро для термінового ремонту енергетичної інфраструктури України.

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