Зеленский встретился с главой ЕБРР: призвал обратить внимание на жилищное строительство
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офис президента.
Президент поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины и реализацию важных проектов во время полномасштабной войны.
В частности, Зеленский отметил приоритетность инвестиций ЕБРР именно в частный сектор и проекты развития Украины.
Глава государства также призвал ЕБРР обратить внимание на жилищный сегмент и стимулирование жилищного строительства в Украине, в частности, в контексте реализации государственной ипотечной программы.
Зеленский акцентировал внимание на необходимости ускорения реализации всех проектов банка в нашей стране: "Скорость сегодня, в условиях войны и неотложного восстановления, является критически важным элементом".
Напомним, ЕБРР планирует инвестировать в Украину минимум 1,7 млрд евро в 2023 году.
К тому же ЕБРР выделил 372 млн евро для срочного ремонта энергетической инфраструктуры Украины.
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