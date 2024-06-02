Зеленський зустрівся з главою Пентагону: обговорили зброю і гарантії безпеки

Допомога Україні від США

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки є лідерами за наданням допомоги Україні. Вашингтон надає Україні фінансову, гуманітарну допомогу, вводить санкції проти Росії та інших країн, які допомагають агресору.

США передали українській армії артилерію, протитанкові та зенітні засоби, далекобійні ракети, боєприпаси, танки та інше озброєння.

Крім того, нещодавно США дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження.. Американську зброю можна використовувати у прикордонних регіонах РФ, аби попередити чи захиститися від атак.

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