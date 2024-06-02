Зеленский встретился с главой Пентагона: обсудили оружие и гарантии безопасности

Помощь Украине от США

Следует отметить, что Соединенные Штаты Америки являются лидерами по оказанию помощи Украине. Вашингтон оказывает Украине финансовую, гуманитарную помощь, вводит санкции против России и других стран, помогающих агрессору.

США передали украинской армии артиллерию, противотанковые и зенитные средства, дальнобойные ракеты, боеприпасы, танки и другое вооружение.

Кроме того, недавно США разрешили Украине использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Однако Вашингтон установил ограничения. Американское оружие можно использовать в приграничных регионах РФ, чтобы предупредить или защититься от атак.

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