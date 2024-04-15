Зеленський зустрівся з главою МЗС Норвегії: обговорили зміцнення української ППО

ППО для України

Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО. Однак потреба в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Сьогодні ж Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.

Однак Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.

У пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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