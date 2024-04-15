ua en ru
Пн, 15 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з главою МЗС Норвегії: обговорили зміцнення української ППО

Київ, Україна, Понеділок 15 квітня 2024 20:25
UA EN RU
Зеленський зустрівся з главою МЗС Норвегії: обговорили зміцнення української ППО Фото: президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Норвегії Барт Ейде (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 квітня, провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Бартом Ейде. Обговорили підготовку до підписання безпекової угоди, оборонну співпрацю та зміцнення української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, зустріч була змістовною та практичною.

"Наші команди вже завершили підготовку двосторонньої безпекової угоди. Ми обговорили подальшу оборонну співпрацю. Та найнагальніше - зміцнення нашої ППО. Вдячний Норвегії за підтримку та розуміння потреб України!", - зазначив президент.

ППО для України

Україна ще з початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням своєї ППО. Однак потреба в протиповітряній обороні загострилася після відновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Допомогти Україна з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси та буде шукати по світу системи, які можна було б відправити в Україну. Сьогодні ж Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.

Однак Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібно 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спершу хоче домогтися отримання 7 з них.

У пріоритеті України не лише Patriot, але й системи Samp-T, які теж здатні збивати балістику. Станом на сьогодні Україна веде переговори про отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Норвегія ППО Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 15 квітня
Ситуація на фронті сьогодні 15 квітня
DAILY
На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак