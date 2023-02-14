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Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади та обговорив потреби ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою МЗС Канади Мелані Жолі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у Facebook.

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі розповів про першочергові потреби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що вони детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони.

"Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи. Вдячний уряду Канади і всьому канадському народу за тепле ставлення до наших людей і потужну допомогу Україні", - додав президент України.

Нагадаємо, що Канада вже доставила свої танки Leopard 2 до Польщі, українські танкісти вже розпочали навчання та тренування на них.

Уряд Канади запровадив нові санкції проти Росії за військове вторгнення в Україну. До списку санкцій потрапили 38 фізичних та 16 юридичних осіб, які причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниКанадаВійна в Україні