Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади та обговорив потреби ЗСУ

"Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі розповів про першочергові потреби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що вони детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони.

"Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи. Вдячний уряду Канади і всьому канадському народу за тепле ставлення до наших людей і потужну допомогу Україні", - додав президент України.