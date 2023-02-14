Зеленский встретился с главой МИД Канады и обсудил потребности ВСУ

Во вторник, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой МИД Канады Мелани Жоли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.
"Во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о первоочередных потребностях Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что они подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.
"Поддержка Канады украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена. Благодарен правительству Канады и всему канадскому народу за теплое отношение к нашим людям и мощную помощь Украине", - добавил президент Украины.
Напомним, что Канада уже доставила свои танки Leopard 2 в Польшу, украинские танкисты уже приступили к обучению и тренировкам на них.
Правительство Канады ввело новые санкции против России за военное вторжение в Украину. В список санкций попали 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды.
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