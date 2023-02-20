Зеленський зустрівся з главою МВФ (відео)

У понеділок, 20 лютого, президент України зустрівся головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою під час її візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram та пресслужбу глави держави.

"Зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною", - написав Зеленський.

За його словами, підтримка МВФ - це економічна зброя, яка дає українському суспільству та бізнесу змогу розвиватися.

"Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, надходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ завжди своєю діяльністю подає правильні сигнали", - підкреслив президент.

Глава держави також подякував очільниці МВФ та її команді за візит і підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Надзвичайно приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги. Ваша підтримка створює для України можливість залишатися сильною", - зазначив Зеленський.

Крісталіна Георгієва у свою чергу заявила, що доволі пильно стежить за подіями в Україні. Вона високо оцінила діяльність Української держави та всіх інституцій, які продовжують роботу попри повномасштабне російське вторгнення.

"Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію", - сказала глава МВФ.

Окрім того, вона розповіла, що сьогодні вранці відвідала Ірпінь, який хотіла побачити на власні очі. Очільниця МВФ була вражена тим, що за короткий проміжок часу соціальна інфраструктура та мережі міста були відновлені та знову функціонують.