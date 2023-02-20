Зеленский встретился с главой МВФ (видео)

В понедельник, 20 февраля, президент Украины встретился главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой во время ее визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram и пресс-службу главы государства.

"Встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой. Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной", - написал Зеленский.

По его словам, поддержка МВФ - это экономическое оружие, которое позволяет украинскому обществу и бизнесу развиваться.

"Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы", - подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил главу МВФ и ее команду за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Очень приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания. Ваша поддержка создает для Украины возможность оставаться сильной", - отметил Зеленский.

Кристалина Георгиева в свою очередь заявила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине. Она высоко оценила деятельность Украинского государства и всех институтов, продолжающих работу, несмотря на полномасштабное российское вторжение.

"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", - сказала глава МВФ.

Кроме того, она рассказала, что сегодня утром посетила Ирпень, который хотела увидеть своими глазами. Глава МВФ была поражена тем, что за короткий промежуток времени социальная инфраструктура и сети города были восстановлены и снова функционируют.