Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії. Обговорили посилення ППО і не тільки

За його словами, вони обговорили продовження оборонного співробітництва між нашими країнами.

"Основна увага - посиленню ППО, далекобійних можливостей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї", - написав президент.

Зеленський подякував уряду та народу Британії за лідерську підтримку України та наших людей.

Допомога від Британії

У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.

Також 23 лютого Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів.