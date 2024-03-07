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Зеленський зустрівся з главою Міноборони Британії. Обговорили посилення ППО і не тільки

Фото: Володимир Зеленський і Грант Шаппс (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента України у Facebook.

За його словами, вони обговорили продовження оборонного співробітництва між нашими країнами.

"Основна увага - посиленню ППО, далекобійних можливостей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї", - написав президент.

Зеленський подякував уряду та народу Британії за лідерську підтримку України та наших людей.

Допомога від Британії

У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.

Також 23 лютого Британія оголосила про пакет боєприпасів для України на 310 мільйонів доларів.

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Володимир ЗеленськийВеликобританіяППОВійна в Україні