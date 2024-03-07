RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский встретился с главой Минобороны Британии. Обсудили усиление ПВО и не только

Фото: Владимир Зеленский и Грант Шаппс (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, встретился с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины в Facebook.

По его словам, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами.

"Основное внимание - усилению ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечению других насущных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", - написал президент.

Зеленский поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку Украины и наших людей.

Помощь от Британии

В январе премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.

А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.

Также 23 февраля Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВеликобританияПВОВойна в Украине