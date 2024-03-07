Зеленский встретился с главой Минобороны Британии. Обсудили усиление ПВО и не только

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 марта, встретился с государственным секретарем Великобритании по вопросам обороны Грантом Шаппсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Украины в Facebook.
По его словам, они обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами.
"Основное внимание - усилению ПВО, дальнобойных возможностей нашей армии, обеспечению других насущных потребностей в вооружении и боеприпасах, а также вопросу совместного производства оружия", - написал президент.
Зеленский поблагодарил правительство и народ Великобритании за лидерскую поддержку Украины и наших людей.
В январе премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о выделении крупнейшего с начала войны пакета помощи Украине.
А недавно министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон сказал, что экономика Российской Федерации в 25 раз слабее экономики Украины и ее союзников. Необходимо сделать эту разницу более ощутимой.
Также 23 февраля Великобритания объявила о пакете боеприпасов для Украины на 310 миллионов долларов.
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