Зеленський зустрівся з генсеком Ради Європи: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський, під час робочої поїздки в Чернігівську область, зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"На прикладі цієї школи ви побачили справжній концентраційний табір і ті жахливі наслідки, які принесла російська агресія українцям - від немовлят до людей літнього віку", - заявив президент.

Зеленський та Пейчинович-Бурич відвідали село Ягідне , де оглянули руйнування, а також житлові будинки й школу, де російські окупанти утримували цивільних.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент також сьогодні зустрівся з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком.

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