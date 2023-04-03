Зеленский встретился с генсеком Совета Европы: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский и Пейчинович-Бурич посетили село Ягодное, где осмотрели разрушения, а также жилые дома и школу, где российские оккупанти удерживали гражданских. "На примере этой школы вы увидели настоящий концентрационный лагерь и ужасные последствия, которые принесла российская агрессия украинцам - от младенцев до людей пожилого возраста", - заявил президент. О чем говорили стороны стороны обсудили работу на международном юридическом фронте по привлечению России к ответственности за ее военные преступления против Украины и человечности;

уделили внимание мерам, принимаемым с целью создания реестра ущерба и полноценного компенсационного механизма;

президент призвал Совет Европы приложить все возможные усилия, чтобы остановить незаконную депортацию Россией граждан Украины из временно оккупированных районов и зон боевых действий, а также обеспечить возврат противоправно депортированных украинцев;

Зеленский приветствовал принятие Плана действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы. Фото: Зеленский встретился с генсеком Совета Европы (president.gov.ua)