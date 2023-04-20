Зеленський зустрівся з генсеком НАТО у Києві

"Цей візит - перший за час повномасштабної війни - ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною - главу амбітних рішень", - зазначив президент.

Зеленський та Столтенберг провели особисту зустріч на Банковій, а потім зустріч у складі делегацій.

Фото: Зеленський та Столтенберг зустрілися у Києві (president gov ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з візитом. Його помітили на Михайлівській площі у центрі столиці, де він вшанував пам'ять загиблих українських військових.

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