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Зеленский встретился с генсеком НАТО в Киеве

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

"Этот визит - первый за время полномасштабной войны - мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной - главу амбициозных решений", - отметил президент.

Зеленский и Столтенберг провели личную встречу на Банковой, а затем встречу в составе делегаций.

Фото: Зеленский и Столтенберг встретились в Киеве (president gov ua)

Напомним, ранее мы сообщали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с визитом. Его заметили на Михайловской площади в центре столицы, где он почтил память погибших украинских военных.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс СтолтенбергВизит в Украину