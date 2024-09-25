Зеленський зустрівся з Ердоганом: про що говорили лідери країн

"Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України", - наголосив Зеленський.

Крім того, лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.

Також під час зустрічі Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.