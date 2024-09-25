Зеленський зустрівся з Ердоганом: про що говорили лідери країн

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили посилення торгівельно-економічної співпраці та відбудови України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави та сайт Офісу президента (ОП).
"Ми зосередилися на нарощуванні двосторонньої торгівлі, інвестицій та економічної співпраці, а також участі турецьких компаній у відбудові України", - наголосив Зеленський.
Крім того, лідери детально обговорили реалізацію Формули миру, наголосивши на важливості забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі та провідній ролі Туреччини в імплементації відповідного пункту Формули щодо продовольчої безпеки.
Також під час зустрічі Володимир Зеленський запросив Реджепа Таїпа Ердогана відвідати Україну з візитом.
Зазначимо, що в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із главою уряду Словенії Робертом Голобом. Під час переговорів сторони обговорили реалізацію Формули миру.
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