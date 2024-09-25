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Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: сторони обговорили реалізацію Формули миру

Середа 25 вересня 2024 04:38
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Зеленський зустрівся з прем'єром Словенії: сторони обговорили реалізацію Формули миру Фото: Володимир Зеленський та Роберт Голоб (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся із прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Зокрема, сторони обговорили реалізацію Формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови держави та сайт Офісу президента (ОП).

"Під час зустрічі лідери обговорили реалізацію Формули миру та участь представників Словенії в тематичних конференціях за окремими її пунктами", - йдеться у повідомленні.

Як пише ОП, Зеленський подякував Словенії за оборонну підтримку і укладену двосторонню безпекову угоду, а також наголосив на тому, що важливо забезпечити її практичну реалізацію.

Крім того, президент України висловив сподівання на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення обійняла представниця Словенії.

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