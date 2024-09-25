Зеленский встретился с Эрдоганом: о чем говорили лидеры стран

"Мы сосредоточились на наращивании двусторонней торговли, инвестиций и экономического сотрудничества, а также участия турецких компаний в восстановлении Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, лидеры подробно обсудили реализацию Формулы мира, отметив важность обеспечения свободы судоходства в Черном море и ведущую роль Турции в имплементации соответствующего пункта Формулы по продовольственной безопасности.

Также во время встречи Владимир Зеленский пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Украину с визитом.