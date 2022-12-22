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Зеленський зустрівся з Дудою перед поверненням до України: подробиці

Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Під час повернення до України після візиту до США, президент України Володимир Зеленський також завітав й до Польщі, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Дорогою додому зустрівся з другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Підбили підсумки року, який приніс історичні виклики через повномасштабну війну", - пише президент.

Фото: президент України Володимир Зеленський та лідер Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)

За словами Зеленського, сторони також обговорили стратегічні плани на майбутнє, двосторонні відносини та взаємодії на міжнародному рівні у 2023 році.

"Президенти торкнулися широкого спектра тем з акцентом на посиленні обороноздатності Української держави та гуманітарних питаннях, що надзвичайно важливі, зокрема, для українських тимчасових переселенців, які були змушені виїхати з України, рятуючись від війни", - додає пресслужба Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці зустрічі президента України зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Під час візиту Володимира Зеленського до США, Штати оголосили про черговий пакет військової допомоги, до якого увійшла система протиракетної оборони Patriot

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