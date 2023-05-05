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Зеленський зустрівся з делегацією Венеціанської комісії. Що обговорили

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У п'ятницю, 5 травня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Венеціанської комісії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час зутрічі вони обговорили питання підготовки та імплементації законодавства, що стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

"Ми готові продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів. Загалом у нас один напрям: реформи і перемога", - написав Зеленський.

Він також подякував за візит делегації до України та плідну співпрацю за різними напрямами вдосконалення українського законодавства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна нещодавно отримала проміжний висновок від Венеційської комісії - "interim opinion". У ньому міститься попередня оцінка закону про олігархів та рекомендації з приводу його оновлення.

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