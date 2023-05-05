Зеленський зустрівся з делегацією Венеціанської комісії. Що обговорили

Під час зутрічі вони обговорили питання підготовки та імплементації законодавства, що стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

"Ми готові продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів. Загалом у нас один напрям: реформи і перемога", - написав Зеленський.

Він також подякував за візит делегації до України та плідну співпрацю за різними напрямами вдосконалення українського законодавства.