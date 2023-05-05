Зеленский встретился с делегацией Венецианской комиссии. Что обсудили

В ходе встречи они обсудили вопросы подготовки и имплементации законодательства относительно процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

"Мы готовы продолжать тесное взаимодействие с Венецианской комиссией для обеспечения результативных реформ в соответствии с европейскими стандартами. В общем, у нас одно направление: реформы и победа", - написал Зеленский.

Он также поблагодарил за визит делегации в Украину и плодотворное сотрудничество по разным направлениям усовершенствования украинского законодательства.