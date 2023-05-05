Зеленский встретился с делегацией Венецианской комиссии. Что обсудили

В пятницу, 5 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Венецианской комиссии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
В ходе встречи они обсудили вопросы подготовки и имплементации законодательства относительно процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.
"Мы готовы продолжать тесное взаимодействие с Венецианской комиссией для обеспечения результативных реформ в соответствии с европейскими стандартами. В общем, у нас одно направление: реформы и победа", - написал Зеленский.
Он также поблагодарил за визит делегации в Украину и плодотворное сотрудничество по разным направлениям усовершенствования украинского законодательства.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина недавно получила промежуточный вывод от Венецианской комиссии – "interim opinion". В нем содержится предварительная оценка закона об олигархах и рекомендации по поводу его обновления.
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