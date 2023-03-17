Закон про олігархів: названо попередні зауваження Венеційської комісії

Україна нещодавно отримала проміжний висновок від Венеційської комісії - "interim opinion". У ньому міститься попередня оцінка закону про олігархів та рекомендації з приводу його оновлення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати" .

За інформацією РБК-Україна, висновок містить чотири блоки, які, на думку Венеційської комісії, Київ мав би виправити. Комісія порадила конкретизувати термінологію, забезпечити процесуальні гарантії для людей, що могли б увійти до списку олігархів, та можливість оскарження в суді. У документі міститься порада щодо скасування заборони олігархам фінансувати політичні партії та вибори, а також обов’язкова подача декларацій.

До того ж, у Комісії виникли питання до органу, який вирішуватиме, кого включати до списку олігархів. Відповідно до схваленого вже закону, таким органом є Рада національної безпеки і оборони, проте "Венеційка" вбачає в цьому загрозу впливу президента на рішення, адже він очолює РНБО та призначає її членів. Однак, як зазначають у владі, іншої альтернативи немає. Це визнають і в самій Комісії.

Співрозмовник РБК-Україна у владі зауважив, що до розробки проміжного висновку Комісії також причетні деякі відомі українські політики та олігархи.

Додамо, що Кабмін вирішив дочекатися остаточного висновку Венеційської комісії, який має бути надано у червні, а потім впроваджувати антиолігархічне законодавство в життя. До того часу влада планує обговорити з "Венеційкою" ті рекомендації, які були надані в проміжному висновку.

Нагадаємо, нещодавно уряд переніс термін формування реєстру олігархів. Порядок формування та ведення реєстру має відбутися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії". Пізніше у Мін'юсті назвали причину відстрочки.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що близько 86 українців підпадають під деолігархізацію.

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