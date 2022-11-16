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Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку: відвідали Київ у день масованого обстрілу

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Київ, Середа 16 листопада 2022 18:09
Зеленський зустрівся з делегацією Світового банку: відвідали Київ у день масованого обстрілу Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Делегація Світового банку відвідала Київ у день масованого обстрілу території України 15 листопада. Члени делегації залишилися в Україні та зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента.

"Завжди хочеться тепло вітати наших друзів і партнерів в Україні. Проте делегація Світового банку прибула до Києва того дня, коли Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл української території. Цінуємо те, що ви залишилися. Для нас це важливий сигнал", - написав він.

Зеленський зазначив, що він обговорив з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде підготовку проєктів із відновлення української транспортної, енергетичної інфраструктури та сфери охорони здоров’я.

Президент подякував Світовому банку та його керівництву за підтримку й швидке реагування на потреби нашої країни з перших днів повномасштабної війни.

Зеленський також повідомив, що Світовий банк вже виділив України близько 11,4 млрд доларів.

Зазначимо, що станом на середину вересня Світовий банк виділив Україні 10 млрд доларів з 13 млрд доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

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