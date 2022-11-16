Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка: посетили Киев в день массированного обстрела
Делегация Всемирного банка посетила Киев в день массированного обстрела территории Украины 15 ноября. Члены делегации остались в Украине и встретились с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента.
"Всегда хочется тепло приветствовать наших друзей и партнеров в Украине. Однако делегация Всемирного банка прибыла в Киев в тот день, когда Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел украинской территории. Ценим то, что вы остались. Для нас это важный сигнал", - написал он.
Зеленский отметил, что обсудил с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и сферы здравоохранения.
Президент поблагодарил Всемирный банк и его руководство за поддержку и быстрое реагирование на нужды нашей страны с первых дней полномасштабной войны.
Зеленский также сообщил, что Всемирный банк уже выделил Украине около 11,4 млрд долларов.
Отметим, что по состоянию на середину сентября Всемирный банк выделил Украине 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.
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