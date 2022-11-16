Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка: посетили Киев в день массированного обстрела

Делегация Всемирного банка посетила Киев в день массированного обстрела территории Украины 15 ноября. Члены делегации остались в Украине и встретились с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента .

"Всегда хочется тепло приветствовать наших друзей и партнеров в Украине. Однако делегация Всемирного банка прибыла в Киев в тот день, когда Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел украинской территории. Ценим то, что вы остались. Для нас это важный сигнал", - написал он.

Зеленский отметил, что обсудил с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде подготовку проектов по восстановлению украинской транспортной, энергетической инфраструктуры и сферы здравоохранения.

Президент поблагодарил Всемирный банк и его руководство за поддержку и быстрое реагирование на нужды нашей страны с первых дней полномасштабной войны.

Зеленский также сообщил, что Всемирный банк уже выделил Украине около 11,4 млрд долларов.