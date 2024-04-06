Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США: обговорили ситуацію на фронті й не тільки

"Зустрівся з делегацією Конгресу США – були представлені обидві партії, обидві палати Конгресу. Важливо, що партнери бачать особисто, що відбувається в Україні, у наших регіонах, які обстрілюють російські терористи і які пережили російську окупацію. Провів зустріч із конгресменами вчора саме в Чернігівській області", - повідомив президент.

Фото: Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США (t.me/V_Zelenskiy_official)

За словами Зеленського, він поінформував партнерів про ситуацію на передовій, а також розповів їм про першочергові потреби української армії та про масштаби незаконної депортації українських дітей до Росії.

"Підкреслив, що життєво необхідне якнайшвидше ухвалення Конгресом США рішення про подальшу підтримку нашої держави, про відповідний пакет для захисту від російського терору і для наших подальших активних дій. Це те, що точно зміцнить Україну та життя загалом", - зауважив глава держави.

Зеленський також зазначив, що він вдячний усім в Сполучених Штатах, кожному американському серцю, яке, так само як і українці, не підкорюється злу та цінує життя.