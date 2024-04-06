Зеленский встретился с делегацией Конгресса США: обсудили ситуацию на фронте и не только

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США. Во время встречи они в частности обсудили ситуацию на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Встретился с делегацией Конгресса США - были представлены обе партии, обе палаты Конгресса. Важно, что партнеры видят лично происходящее в Украине, в наших регионах, обстреливающих российские террористы и переживших российскую оккупацию. Провел встречу с конгрессменами вчера именно в Черниговской области", - сообщил президент.
Фото: Зеленский встретился с делегацией Конгресса США (t.me/V_Zelenskiy_official)
По словам Зеленского, он проинформировал партнеров о ситуации на передовой, а также рассказал им о первоочередных потребностях украинской армии и о масштабах незаконной депортации украинских детей в Россию.
"Подчеркнул, что жизненно необходимо скорейшее принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке нашего государства, о соответствующем пакете для защиты от российского террора и для наших дальнейших активных действий. Это то, что точно укрепит Украину и жизнь в целом", - отметил глава государства.
Зеленский также отметил, что он благодарен всем в Соединенных Штатах, каждому американскому сердцу, которое, так же как и украинцы, не подчиняется злу и ценит жизнь.
Напомним, что вчера, 5 апреля, Зеленский посетил Черниговскую область, где проверил строительство фортификационных сооружений.
В ходе визита Зеленскому доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.
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