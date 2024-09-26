Зеленський зустрівся з Байденом і представить йому план перемоги: перші подробиці

Як повідомив кореспондент "Укрінформу" у Вашингтоні, український та американський лідери проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому.

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден в Овальному кабінеті (x.com/holosameryky)

Що очікується від зустрічі Зеленського і Байдена

Як зазначає CNN, візит Зеленського до Білого дому в четвер може стати його останнім шансом переконати Байдена посилити допомогу Україні перед тим, як американський президент залишить свою посаду.

Сам Зеленський раніше коротко розповів, що план перемоги розрахований на "швидкі рішення" партнерів і спрацює, якщо вони будуть виконані у найближчі два місяці.

Також, як очікується, однією з головних тем зустрічі Байдена і Зеленського може стати заклик України про надання дозволу бити західною зброєю вглиб території РФ. Зокрема, це стосується таких ракет як Storm Shadow та ATACMS.

Зеленський раніше висловлював впевненість, що такі союзники як Франція, Британія, Італія та Німеччина, дозволять удари в тил РФ, але треба рішення США, які поки такого дозволу не давали.

Зауважимо, що окремо яка балотується у президенти США від демократів. Вона відбудеться після того, як Зеленський

Візит Зеленського до США та новий пакет допомоги

Нагадаємо, що 22 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він провів десятки зустрічей із лідерами країн і керівниками урядів, із конгресменами, суспільними лідерами Америки.

Також взяв участь у Саміті майбутнього, виступив на засіданні Радбезу ООН та Генасамблеї ООН. Зазначимо, що на полях останньої він вже зустрічався із президентом США Джо Байденом під час якого лідери розмовляли про ситуацію в Україні на фронті та домовилися обговорити план перемоги під час зустрічі у Вашингтоні.

Окрім того, США виділили Україні пакет допомоги на 375 млн доларів, а згодом президент Байден оголосив про передачу Україні пакета військової допомоги на 7,9 млрд доларів.

До нього увійшли додаткова батарея ППО Patriot, інші засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, безпілотники, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря-земля", а також засоби для зміцнення оборонно-промислової бази України.

Крім того, Білий дім вирішив розширити програми з підготовки більшої кількості наших пілотів для польотів на F-16, а також ввів нові санкції проти РФ.

Скандал з республіканцями у США

Втім, не обійшлося без скандалів. Так, на початку цього тижня Зеленський відвідав військовий завод у Скрентоні, який виробляє 155-мм артилерійські боєприпаси для ЗСУ.

Видання ВВС звернуло увагу, що Скрентон - це рідне місто президента Джо Байдена, а Пенсільванія - чи не головний зі штатів, які вирішують результати листопадових президентських виборів. У Скрентоні на зустрічі із Зеленським де були присутні лише представники демократів, що викликало помітне невдоволення частиною республіканців, які сприйняли поїздку українського президента до ключового штату як "форму передвиборчої агітації за їхніх суперників".

Своєю чергою спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України, а згодом заявив, що не зміг запланувати зустріч з українським президентом на цьому тижні, тому що "був дуже зайнятий".

Очікувалося, що Зеленський зустрінеться і з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Але західні ЗМІ написали, що ця зустріч не відбудеться. Напередодні Трамп виступив з різкими заявами та критикою на адресу президента України.