Зеленський зустрінеться з Трампом вже сьогодні: відомий графік президента США

Згідно з сервісом, де публікують графік дня президента США, зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 13:15 за місцевим часом (за Києвом це вже буде вечір – 20:15) і триватиме одну годину.

Також, виходячи з графіка, у президента США сьогодні багато інших зустрічей та заходів. Наприклад: