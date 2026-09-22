Зеленський зустрінеться з Трампом вже сьогодні: відомий графік президента США

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка і сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у нього очікується зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться ближче до вечора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roll Call.
Згідно з сервісом, де публікують графік дня президента США, зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 13:15 за місцевим часом (за Києвом це вже буде вечір – 20:15) і триватиме одну годину.
Також, виходячи з графіка, у президента США сьогодні багато інших зустрічей та заходів. Наприклад:
Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, а також дипломатична команда - прибули до Нью-Йорка на 81-у сесію Генасамблеї ООН.
За словами Зеленського, він очікує близько 20 зустрічей, зокрема з товаром, лідерами Європи і не тільки. Він розповів, що вже підготовлено до підписання нову угоду Drone Deal і наголосив, що головний пріоритет України – наближення миру та захист людей.
За кілька годин до прибуття з Трампом зустрічався президент Франції Еммануель Макрон. Вони обговорили тему енергетичного перемир'я і, за його словами, французький лідер порушить цю тему у розмові із Зеленським.