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Зеленський зустрінеться з Трампом вже сьогодні: відомий графік президента США

08:08 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка і сьогодні на полях Генеральної асамблеї ООН у нього очікується зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться ближче до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roll Call.

Згідно з сервісом, де публікують графік дня президента США, зустріч Зеленського та Трампа розпочнеться о 13:15 за місцевим часом (за Києвом це вже буде вечір – 20:15) і триватиме одну годину.

Також, виходячи з графіка, у президента США сьогодні багато інших зустрічей та заходів. Наприклад:

  • участь у тристоронній церемонії підписання угоди з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністрів Гренландії (мова, ймовірно, про угоду щодо безпеки острова);
  • зустріч із прем'єр-міністром Британії;
  • зустріч із прем'єр-міністром Японії;
  • участь у заході "Щит Америки";
  • багатостороння зустріч із Радою співробітництва країн Перської затоки;
  • участь у прикметі лідерів Генеральної асамблеї ООН (для преси захід закрито);
  • і неформальна зустріч із виконувачем обов'язків президента Венесуели.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська, а також дипломатична команда - прибули до Нью-Йорка на 81-у сесію Генасамблеї ООН.

За словами Зеленського, він очікує близько 20 зустрічей, зокрема з товаром, лідерами Європи і не тільки. Він розповів, що вже підготовлено до підписання нову угоду Drone Deal і наголосив, що головний пріоритет України – наближення миру та захист людей.

За кілька годин до прибуття з Трампом зустрічався президент Франції Еммануель Макрон. Вони обговорили тему енергетичного перемир'я і, за його словами, французький лідер порушить цю тему у розмові із Зеленським.

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