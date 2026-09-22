Зеленский встретится с Трампом уже сегодня: известен график президента США

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Нью-Йорк и сегодня на полях Генеральной ассамблеи ООН у него ожидается встреча с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится ближе к вечеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Roll Call.
Согласно сервису, где публикуют график дня президента США, встреча Зеленского и Трампа начнется в 13:15 по местному времени (по Киеву это уже будет вечер - 20:15) и продлится один час.
Также исходя из графика, у президента США сегодня много других встреч и мероприятий. Например:
Напомним, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, а также дипломатическая команда - прибыли в Нью-Йорк на 81-ую сессию Генассамблеи ООН.
По словам Зеленского, у него ожидается около 20 встреч, в частности с товаром, лидерами Европы и не только. Он рассказал, что уже подготовлена к подписанию новая сделка Drone Deal и подчеркнул, что главный приоритет Украины - приближение мира и защита людей.
К слову, за несколько часов до прибытия с Трампом встречался президент Франции Эммануэль Макрон. Они обсудили тему энергетического перемирия и, по его словам, французский лидер поднимет эту тему в разговоре с Зеленским.