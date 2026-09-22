Что еще важно знать

Напомним, сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская, а также дипломатическая команда - прибыли в Нью-Йорк на 81-ую сессию Генассамблеи ООН.

По словам Зеленского, у него ожидается около 20 встреч, в частности с товаром, лидерами Европы и не только. Он рассказал, что уже подготовлена к подписанию новая сделка Drone Deal и подчеркнул, что главный приоритет Украины - приближение мира и защита людей.

К слову, за несколько часов до прибытия с Трампом встречался президент Франции Эммануэль Макрон. Они обсудили тему энергетического перемирия и, по его словам, французский лидер поднимет эту тему в разговоре с Зеленским.