Зеленський зустрінеться з Трампом та Макроном у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон вирішив зібрати президента України Володимира Зеленського та обраного лідера США в одному місці. Всі вони будуть присутніми на церемонії відкриття собору Нотр-Дам де Парі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
Відомо, що сьогодні президент України прибув до Парижа на низку зустрічей. У той же час до Франції прибув і Дональд Трамп, а саме до Єлисейського палацу. Це його перший закордонний візит після обрання.
"Для мене велика честь бути тут. Світ трохи божеволіє, і ми збираємося поговорити про це", - сказав він після прибуття.
Як пише видання, переговори між Трампом і Макроном уже відбулися. Наразі в президентський палац також прибув глава української держави.
Крім цього повідомляють, що в соборі виявлено місця для церемонії відкриття. Очікується, що тут будуть присутні 40 глав держав, зокрема Дональд Трамп і Володимир Зеленський.
Нагадаємо, нещодавно новообраний президент США анонсував, що буде на відкритті Собору паризької Богоматері. Власне, ця подія судячи з усього стане місцем зустрічі трьох лідерів.
Зазначимо, що у квітні 2019 року в Соборі паризької Богоматері сталася масштабна пожежа. Передбачається, що її причиною стала проблема з електричною мережею. На гасіння пожежі пішло близько 14 годин. За цей час вона серйозно пошкодила історичну будівлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.