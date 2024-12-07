Зеленський зустрінеться з Трампом та Макроном у Парижі

Відомо, що сьогодні президент України прибув до Парижа на низку зустрічей. У той же час до Франції прибув і Дональд Трамп, а саме до Єлисейського палацу. Це його перший закордонний візит після обрання.

"Для мене велика честь бути тут. Світ трохи божеволіє, і ми збираємося поговорити про це", - сказав він після прибуття.

Як пише видання, переговори між Трампом і Макроном уже відбулися. Наразі в президентський палац також прибув глава української держави.

Крім цього повідомляють, що в соборі виявлено місця для церемонії відкриття. Очікується, що тут будуть присутні 40 глав держав, зокрема Дональд Трамп і Володимир Зеленський.