RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Зеленский встретится с Трампом и Макроном в Париже

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Франции Эммануэль Макрон решил собрать президента Украины Владимира Зеленского и избранного лидера США в одном месте. Все они будут присутствует на церемонии открытия собора Нотр-Дам де Пари.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Известно, что сегодня президент Украины прибыл в Париж для ряд встреч. В то же время во Францию прибыл и Дональд Трамп, а именно - в Елисейский дворец. Это его первый зарубежный визит после избрания.

"Для меня большая честь быть здесь. Мир немного сходит с ума, и мы собираемся поговорить об этом", - сказал он по прибытию.

Как пишет издание, переговоры между Трампом и Макроном уже прошли. На данный момент в президенсткий дворец также прибыл глава украинского государства.

Помимо этого сообщается, что в соборе обнаружены места для церемонии открытия. Ожидается, что тут будут присутствовать 40 глав государств, среди них Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль Макрон