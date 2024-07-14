Зеленський зустрінеться з головами областей після спілкування із губернаторами США

Президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з главами областей. Вони відбудуться після зустрічей із губернаторами штатів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Десятки зустрічей за тиждень: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом, зі спікером Джонсоном", - розповів він.

За словами Зеленського, після зустрічей із губернаторами штатів Америки він проведе зустріч із керівниками областей.

"Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях", - зазначив президент.