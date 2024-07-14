Зеленський зустрінеться з головами областей після спілкування із губернаторами США
Президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з главами областей. Вони відбудуться після зустрічей із губернаторами штатів США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Десятки зустрічей за тиждень: із лідерами країн, керівниками урядів, із конгресменами й суспільними лідерами Америки, із президентом Байденом, зі спікером Джонсоном", - розповів він.
За словами Зеленського, після зустрічей із губернаторами штатів Америки він проведе зустріч із керівниками областей.
"Нам потрібна співпраця між регіонами теж, між громадами та лідерами громад безпосередньо. Це і медицина, це і укриття, це і оборонні індустрії тощо. Сполучені Штати готові допомагати на всіх цих рівнях", - зазначив президент.
Візит Зеленського до США
Президент Володимир Зеленський їздив до США для участі у саміті НАТО, який проходив у Вашингтоні 9-11 липня.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський взяв участь у зборах Національної асоціації губернаторів. Він обговорив із главами американських штатів низку питань, зокрема щодо російської агресії, посилення ППО, регіональної співпраці.
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