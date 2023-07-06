Зеленський зустрінеться з Ердоганом напередодні саміту НАТО, - ЗМІ

За інформацією видання, зустріч відбудеться у Стамбулі.

Більш детальної інформації про ймовірну зустріч лідерів України та Туреччини поки немає.

Взаємодія України та Туреччини

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Туреччина зберегла співпрацю з обома сторонами. Країна також пропонувала стати посередником для досягнення миру між країнами.

Зокрема, завдяки Туреччині було створено "зерновий коридор", яким Україна експортує продовольство до нужденних країн.

Президент Туреччини підтримує зв'язок як з Зеленським, так і з Путіним. Наприклад, востаннє Ердоган говорив з лідерами України та Росії 7 червня - після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.