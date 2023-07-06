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Зеленський зустрінеться з Ердоганом напередодні саміту НАТО, - ЗМІ

Архівне фото: Зеленський зустрінеться з Ердоганом напередодні саміту НАТО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Туреччини для зустрічі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Sabah.

За інформацією видання, зустріч відбудеться у Стамбулі.

Більш детальної інформації про ймовірну зустріч лідерів України та Туреччини поки немає.

Взаємодія України та Туреччини

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Туреччина зберегла співпрацю з обома сторонами. Країна також пропонувала стати посередником для досягнення миру між країнами.

Зокрема, завдяки Туреччині було створено "зерновий коридор", яким Україна експортує продовольство до нужденних країн.

Президент Туреччини підтримує зв'язок як з Зеленським, так і з Путіним. Наприклад, востаннє Ердоган говорив з лідерами України та Росії 7 червня - після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

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ТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганВолодимир Зеленський