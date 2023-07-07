Зеленський на зустрічі з Павелом: Чехія допомагає Україні наближати перемогу

Заяви Зеленського

Глава Української держави висловив вдячність Чехії за допомогу українцям, які отримали у цій країні захист, рятуючись від вторгнення РФ.

Про санкції, посилення оборони та ризик теракту на ЗАЭС

"І я вдячний Чехії за те, що зброєю для України, санкціями проти Росії, підтримкою нашого членства у Європейському Союзі, підтримкою нашого членства в Альянсі ваша держава, ваш народ реально допомагають наближати перемогу", - наголошує Зеленський.

Зазначається, що під час зустрічі лідери двох держав зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії задля посилення оборони.

Крім того, сторони обговорили можливе реагування на випадок теракту на захопленій окупантами Запорізької АЕС.

"Росія заслуговує на посилення санкцій проти неї. Обговорили й наявне поширення російської пропаганди, яка, на жаль, досі має вплив у Європі. У Чехії та в інших країнах Європи очевидно є деструктивний вплив Росії, і це те, від чого треба, я вважаю, захищатися", - сказав Зеленський.

Про Формулу миру

Президенти також розглянули питання взаємодії України та Чехії на всіх рівнях та спільні зусилля у відносинах із третіми країнами, зокрема, в контексті реалізації Української Формули миру, йдеться у релізі.

За словами Зеленського, Чехія може допомогти залучити держави Глобального Півдня до спільних зусиль України, зокрема, реалізації цього мирного плану.

"Сьогодні я поінформував пана Президента Чехії про те, як ми вже залучаємо багатьох партнерів. Ми почали цю роботу. Я вважаю, що вона успішна. Африка, Латинська Америка, Азія. Але нам потрібна допомога в цьому напрямі", - Зеленський.

Про саміт НАТО

У ході переговорів глави держав також торкнулися питання посилення альянсів, насамперед НАТО.

У цьому контексті Зеленський звернув увагу на важливість того, що "розуміння буде відображено конкретним змістом - не пустими словами, а конкретним змістом у Вільнюсі".

Заяви Павела

Зі свого боку чеський президент Петро Павло наголосив на важливості підтримки України саме зараз, коли ЗСУ почала контрнаступ, а також продемонструвала всьому світу, що РФ не така сильна, як сама себе позиціонувала.

Про підтримку з боку Чехії

Президент Чехії запевнив Зеленського, що його країна й надалі надаватиме Україні підтримку.

Він також висловив переконання, що така допомога українській стороні, яка відбиває агресію РФ - це також допомога всім європейцям

Про відбудову України

За словами Павела, багато чеських компаній уже співпрацюють з українськими фірмами та прагнуть взяти участь у відновленні України, зокрема й під час воєнних дій.

"Ми бачимо в цьому хорошу нагоду для чеських фірм. Це взаємовигідна співпраця, і необхідно приділяти цьому достатню увагу", - зазначив він.

Про саміт НАТО та питання України

Також Павел наголосив, що Чехія готова підтримати Україну на саміті НАТО у Вільнюсі, що відбудеться наступного тижня, а також приєднатися до фінансової допомоги.

Візит Зеленського до Чехії

6 липня президент України Володимир Зеленський після своєї поїздки до Болгарії також прибув з офіційним візитом до Чехії. У Празі глава Української держави зустрівся із чеським колегою Петром Павлом.

Президенти у столиці Чехії провели переговори. Павел під час спільного брифінгу заявив, що не бачить іншого рішення війни РФ проти України, аніж українська перемога.