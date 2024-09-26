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Зеленський на зустрічі з Байденом сфокусувався на питанні плану перемоги, - ОП

Фото: президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським колегою Джо Байденом на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Сторони домовилися обговорити український план перемоги у Вашингтоні 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво президента України.

В Офісі президента України зазначили, що під час зустрічі Зеленський подякував Байдену та Штатам за надану країні підтримку, яка "рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність".

"Глава Української держави ознайомив президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті. Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час перемовин у Вашингтоні 26 вересня", - йдеться в заяві ОП.

Крім того, Зеленський та Байден узяли участь у спеціальній зустрічі "G7+", яка присвячена питанню відбудові України. Також понад 30 країн та Євросоюз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України.

Під час виступу на заході Зеленський зазначив, що після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому "стати по-справжньому тривалим".

"Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відновлення - такої, що сприятиме миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", - сказав президент України.

Також було оприлюднено відео виступу Байдена та Зеленського у зустрічі у форматі "Група Семи + Україна" щодо відбудови України.

Візит Зеленського до США

Раніше повідомлялося, що цього тижня президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до США. Раніше глава держави заявляв, що в рамках візиту представить власний "план перемоги" України, який тісно пов'язаний з військовою допомогою США.

Додамо, за словами українського президента, цей план вміщує низку рішень уже до кінця 2024 року.

Також нагадаємо, 24 вересня речник президента України заявив, що Зеленський за два дні двічі зустрінеться з Байденом

Детальніше про візит президента України читайте в окремому матеріалі РБК-України "Зеленський розпочав робочий візит до США: восени вирішиться, що буде в цій війні".

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