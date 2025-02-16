Зеленский о встрече с Трампом: даты нет, команды будут работать над этим
Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент точная дата его встречи с президентом США Дональдом Трампом не определена. Но команды лидеров будут работать над этим вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.
По словам главы государства, вероятнее всего, встреча произойдет после визита в Украину спецпосланника США по вопросам Украины и России Кита Келлога.
"Я думаю, что теперь после того, как вице-президент (после встречи с Джей Ди Вэнсом 14 февраля в Мюнхене, - ред.), и после того, как генерал Келлог приедет в Украину… я думаю он получит больше информации для президента Трампа. Им нужно время, чтобы получить эту информацию, поработать с ней, а затем подумать и быть готовыми, и тогда мы встретимся. Что-то вроде этого", - сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что команды лидеров позже займутся подготовкой встречи.
Переговоры об окончании войны в Украине
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, президент Владимир Зеленский провел ряд встреч с представителями администрации Дональда Трампа.
В частности, Кит Келлог заявил о намерении привлечь стороны к урегулированию войны на протяжении 180 дней.
Он также намекнул, что Европа не будет присутствовать за столом переговоров, что возмутило европейских союзников.
Также Келлог озвучил уступки, на которые должна пойти Россия для окончания войны.
Тем временем Зеленский не исключил переговоров об окончании войны без участия украинской стороны. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий.
Также президент заявил, что в нынешних условиях Украина не получит "очень хорошее мирное соглашение".
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