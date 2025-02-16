Зеленский о встрече с Трампом: даты нет, команды будут работать над этим

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент точная дата его встречи с президентом США Дональдом Трампом не определена. Но команды лидеров будут работать над этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью NBC News.