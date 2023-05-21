UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про зустріч з Байденом: стаємо сильніші після таких переговорів

Фото: український президент Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Каріна Левицька

Під час саміту G7, що пройшов у Хіросімі (Японія), Україна була справді почесним учасником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави Володимира Зеленського.

"Сьогодні, у неділю, тут, у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика - центральна, шана до всіх українців - особлива. Дякую "Сімці"!", - сказав президент.

Він наголосив, що світ дійсно чує позицію України. А також підтримує в питаннях:

  • захисту;
  • гарантій безпеки;
  • повернення всіх територій;
  • повернення всіх людей, що були забрані в полон чи депортовані;
  • справедливості;
  • реалізації формули миру.

Президент зазначив, що щодо кожного суттєвого для України пункту є порозуміння зі сторони світової більшості.

"Зустріч із Президентом Байденом - і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії - змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея - є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Премʼєр-міністром Канади Трюдо - дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Прем’єр-міністром Японії - будемо посилювати співпрацю", - наголосив Зеленський.

Зеленський на саміті G7

Вчора, 20 травня, президент України прибув з візитом до Японії, де взяв участь в у саміті країн G7. В місті Хіросіма пройшов 48-й саміт G7. Серед країн членів "Великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Усі подробиці щодо візиту президента України до Японії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЯпоніяДжозеф БайденВійна Росії проти України