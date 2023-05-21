Зеленський про зустріч з Байденом: стаємо сильніші після таких переговорів

Під час саміту G7, що пройшов у Хіросімі (Японія), Україна була справді почесним учасником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави Володимира Зеленського.

"Сьогодні, у неділю, тут, у Хіросімі, Україна була справді почесним учасником роботи "Великої сімки". Українська тематика - центральна, шана до всіх українців - особлива. Дякую "Сімці"!", - сказав президент.

Він наголосив, що світ дійсно чує позицію України. А також підтримує в питаннях:

захисту;

гарантій безпеки;

повернення всіх територій;

повернення всіх людей, що були забрані в полон чи депортовані;

справедливості;

реалізації формули миру.

Президент зазначив, що щодо кожного суттєвого для України пункту є порозуміння зі сторони світової більшості.

"Зустріч із Президентом Байденом - і, як завжди, стаємо сильнішими після таких переговорів. Зустріч із лідером Індонезії - змістовно. Зустріч із Президентом Республіки Корея - є потенціал для міцних відносин. Зустріч із Премʼєр-міністром Канади Трюдо - дякую, Джастіне, тобі. Поспілкувався з лідерами В’єтнаму та Австралії. Окремо й детально говорили з Прем’єр-міністром Японії - будемо посилювати співпрацю", - наголосив Зеленський.

Зеленський на саміті G7

Вчора, 20 травня, президент України прибув з візитом до Японії, де взяв участь в у саміті країн G7. В місті Хіросіма пройшов 48-й саміт G7. Серед країн членів "Великої сімки" такі країни, як США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Усі подробиці щодо візиту президента України до Японії можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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