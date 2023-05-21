Зеленский о встрече с Байденом: становимся сильнее после подобных переговоров

Во время саммита G7, прошедшего в Хиросиме (Япония), Украина была действительно почетным участником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства Владимира Зеленского.

"Сегодня, в воскресенье, здесь, в Хиросиме, Украина была действительно почетным участником работы "Большой семерки". Украинская тематика - центральная, уважение ко всем украинцам - особое. Спасибо "Семерке"!", - сказал президент.

Он подчеркнул, что мир действительно слышит позицию Украины. А также поддерживает в вопросах:

защиты;

гарантий безопасности;

возвращение всех территорий;

возвращение всех людей, забранных в плен или депортированных;

справедливости;

реализации формулы мира

Президент отметил, что по каждому существенному для Украины пункту есть понимание со стороны мирового большинства.

"Встреча с Президентом Байденом - и, как всегда, становимся сильнее после таких переговоров. Встреча с лидером Индонезии - содержательно. Встреча с Президентом Республики Корея - есть потенциал для крепких отношений. Встреча с Премьер-министром Канады Трюдо - спасибо, Джастин, тебе. Пообщался с лидерами Вьетнама и Австралии. Отдельно и подробно говорили с Премьер-министром Японии - будем усиливать сотрудничество", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский на саммите G7

Вчера, 20 мая, президент Украины прибыл с визитом в Японию, где принял участие в саммите стран G7. В городе Хиросима прошел 48-й саммит G7. Среди стран-членов "Большой семерки" такие страны, как США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.

Все подробности визита президента Украины в Японию можно узнать в материале РБК-Украина.

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