Зеленський розповів, що необхідно для повторного наступу ЗСУ

Водночас Зеленський відкинув думку про глухий кут між українськими та російськими силами на полі бою. Він заявив, що українські військові мають кращі позиції щодо живої сили, ніж кілька місяців тому, і новий наступ залежить від озброєння бригад.

Також президент високо оцінив пакет допомоги на 61 мільярд доларів, схвалений Конгресом США цього року, але наголосив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо", - сказав Зеленський.

Повторний наступ Росії

Нагадаємо, на початку травня цього року російські війська прорвали кордон на півночі Харківської області, захопивши кілька населених пунктів і увійшовши до Вовчанська.

Варто зауважити, що напередодні повторного наступу РФ Україна знову почала отримувати військову допомогу від США. Адже до того протягом місяців Конгрес не міг проголосувати за законопроєкт про допомогу Києву.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Росія була змушена почати повторний наступ в Україні раніше, ніж планувала. Причина цьому - відновлення допомоги від США.

Пізніше у Штатах навіть підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

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