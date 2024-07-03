Зеленский рассказал, что необходимо для повторного наступления ВСУ

В то же время Зеленский отверг мнение о тупике между украинскими и российскими силами на поле боя. Он заявил, что украинские военные имеют лучшие позиции по живой силе, чем несколько месяцев назад, и новое наступление зависит от вооружения бригад.

Также президент высоко оценил пакет помощи в 61 миллиард долларов, одобренный Конгрессом США в этом году, но подчеркнул, что военная техника слишком долго доставляется на фронт.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем", - сказал Зеленский.

Повторное наступление России

Напомним, в начале мая этого года российские войска прорвали границу на севере Харьковской области, захватив несколько населенных пунктов и войдя в Волчанск.

Следует заметить, что накануне повторного наступления РФ Украина снова начала получать военную помощь от США. Ведь до этого в течение месяцев Конгресс не мог проголосовать за законопроект о помощи Киеву.

В то же время, аналитики Института изучения войны отметили, что Россия была вынуждена начать повторное наступление в Украине раньше, чем планировала. Причина этому – восстановление помощи от США.

Позже в Штатах даже подтвердили разрешение применять американское оружие по территории РФ вблизи как Харьковской, так и Сумской областей Украины.

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