Зеленський зробив заяву про знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського .

"Спасибі Збройним Силам України, спасибі воїнам ГУР - групі 13 9-го департаменту", - сказав президент.

За його словами, сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі та ще мотивації нашим людям.

"Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів", - заявив президент.

Знищення ВДК "Цезар Куніков"

В мережі поширилася інформація, що російський великий десантний корабель зазнав атаки у Чорному морі. Так, вибухи в Криму почалися після 6:00 поблизу Алупки. Місцеві стверджували, що на кораблі пролунала тривога, після чого почалися вибухи. Було чути детонацію, а з місця повалив густий дим. В мережі поширилися відповідні кадри з димом у морі.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що у Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.