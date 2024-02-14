Зеленський зробив заяву про знищення російського корабля "Цезар Куніков"
Знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" додає безпеки в Чорне море, це заслуга бійців Головного управління розвідки Міноборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.
"Спасибі Збройним Силам України, спасибі воїнам ГУР - групі 13 9-го департаменту", - сказав президент.
За його словами, сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі та ще мотивації нашим людям.
"Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів", - заявив президент.
Знищення ВДК "Цезар Куніков"
В мережі поширилася інформація, що російський великий десантний корабель зазнав атаки у Чорному морі. Так, вибухи в Криму почалися після 6:00 поблизу Алупки. Місцеві стверджували, що на кораблі пролунала тривога, після чого почалися вибухи. Було чути детонацію, а з місця повалив густий дим. В мережі поширилися відповідні кадри з димом у морі.
Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що у Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.
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