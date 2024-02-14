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Зеленський зробив заяву про знищення російського корабля "Цезар Куніков"

Україна, Середа 14 лютого 2024 20:21
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Зеленський зробив заяву про знищення російського корабля "Цезар Куніков" Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков" додає безпеки в Чорне море, це заслуга бійців Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

"Спасибі Збройним Силам України, спасибі воїнам ГУР - групі 13 9-го департаменту", - сказав президент.

За його словами, сьогодні додалося ще безпеки в Чорному морі та ще мотивації нашим людям.

"Це важливо. І ми крок за кроком очистимо Чорне море від російських терористичних об'єктів", - заявив президент.

Знищення ВДК "Цезар Куніков"

В мережі поширилася інформація, що російський великий десантний корабель зазнав атаки у Чорному морі. Так, вибухи в Криму почалися після 6:00 поблизу Алупки. Місцеві стверджували, що на кораблі пролунала тривога, після чого почалися вибухи. Було чути детонацію, а з місця повалив густий дим. В мережі поширилися відповідні кадри з димом у морі.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про те, що у Чорному морі вранці ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

А представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов сказав, що більшість екіпажу російського ВДК "Цезар Куніков", який було знищено у Чорному морі, не змогла врятуватись.

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