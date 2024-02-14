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Зеленский сделал заявление об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников"

Украина, Среда 14 февраля 2024 20:21
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Зеленский сделал заявление об уничтожении российского корабля "Цезарь Куников" Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников" добавляет безопасности в Черное море, это заслуга бойцов Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

"Спасибо Вооруженным Силам Украины, спасибо воинам ГУР - группе 13 9-го департамента", - сказал президент.

По его словам, сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации нашим людям.

"Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов", - заявил президент.

Уничтожение БДК "Цезарь Куников"

В сети распространилась информация, что российский большой десантный корабль подвергся атаке в Черном море. Так, взрывы в Крыму начались после шести часов вблизи Алупки. Местные утверждали, что на корабле прозвучала тревога, после чего начались взрывы. Была слышна детонация, а с места повалил густой дым. В сети распространились соответствующие кадры с дымом в море.

Позже Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников".

А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов сказал, что большинство экипажа российского БДК "Цезарь Куников", который был уничтожен в Черном море, не смогло спастись.

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