Кулеба про можливість виборів в Україні: Зеленський розглядає всі "за" та "проти"
Президент України Володимир Зеленський зараз зважує всі "за" та "проти" проведення президентських виборів навесні 2024 року.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає та зважує різні "за" та "проти", - зазначив глава МЗС.
Він додав, що проведення президентських виборів під час війни з Росією супроводжуватиметься безпрецедентними труднощами.
Президентські вибори
Нагадаємо, президентські вибори в Україні мають відбутися 2024 року. Вони заплановані на кінець березня.
Але оскільки у нашій країні діє воєнний стан, їх проведення заборонено законом.
Президент Володимир Зеленський нещодавно допускав, що український парламент може змінити законодавство у цьому питанні, але тільки якщо США та Європа погодяться виконати кілька умов.
При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк називав п'ять причин, чому в Україні неможливо провести вибори під час війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.